Власти объявили о запуске движения по улице Белинского в Перми, но есть нюанс

По улице курсируют трамваи и автобусы.
В Перми с 29 декабря возобновится движение трамваев по улице Белинского. Также здесь заработает выделенная автобусная полоса, передает пресс-служба мэрии города. Колесный общественный транспорт перестанет объезжать участок по улицам Чернышевского и 1-й Красноармейской.
«На привычный маршрут по Белинского и Сибирской вернется трамвай № 8 “Инкар — Микрорайон Висим”. Кроме того, по улице Белинского вновь заработает выделенная полоса для автобусов № 1, 4, 5, 8, 13, 61 и 75», — указано на сайте администрации Перми.
Ограничения снимают после завершения основного этапа реконструкции: подрядчик полностью заменил рельсошпальную решетку. В конструкции использовали бетонные шпалы и новый тип креплений, чтобы увеличить срок службы путей. В городском дептрансе уточнили, что запуск будет произведен в техническом режиме.
В 2026 году трамвайное движение на этом направлении снова планируют ограничить. Это связано с предстоящей реконструкцией участка на улице Сибирской и трамвайного узла на площади Трудовой доблести. Параллельно необходимо завершить оставшиеся работы на улице Белинского.