В Питере — смотреть: что интересного подготовили к новому году музеи Северной столицы

Уже не первый раз команда центрального выставочного зала «Манеж» представляет петербуржцам и гостям города сложноустроенную выставку-блокбастер. И можно не сомневаться, что главный герой нового проекта — Александр Николаевич Бенуа (1870−1960), всемирно известный сценограф, и это лишь одна из граней его таланта, по достоинству оценил бы размах, драматургию и дизайн экспозиции, неординарность ее кураторов и поразился бы новым технологиям. К примеру, с помощью искусственного интеллекта и при участии нынешних звезд Мариинки удалось «оживить» танец Нижинского и Павловой в балете «Павильон Армиды», для которого в начале прошлого века Бенуа создал либретто, костюмы, декорации и сценические эффекты. Запись проецируется на огромную стену, отделенную занавесом, и это первое, чему удивляются даже искушенные посетители.