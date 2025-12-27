В Питере — смотреть: что интересного подготовили к новому году музеи Северной столицы

Санкт-Петербург — сам по себе музей под открытым небом, но, отправляясь в город на Неве, а тем более будучи его жителем, было бы странно игнорировать проходящие здесь интереснейшие выставки. Тем более что в дни новогодних каникул в Северной Венеции есть из чего выбирать. Подробности — в материале «Известий».
«Все Бенуа — всё Бенуа» «Манеж».
Уже не первый раз команда центрального выставочного зала «Манеж» представляет петербуржцам и гостям города сложноустроенную выставку-блокбастер. И можно не сомневаться, что главный герой нового проекта — Александр Николаевич Бенуа (1870−1960), всемирно известный сценограф, и это лишь одна из граней его таланта, по достоинству оценил бы размах, драматургию и дизайн экспозиции, неординарность ее кураторов и поразился бы новым технологиям. К примеру, с помощью искусственного интеллекта и при участии нынешних звезд Мариинки удалось «оживить» танец Нижинского и Павловой в балете «Павильон Армиды», для которого в начале прошлого века Бенуа создал либретто, костюмы, декорации и сценические эффекты. Запись проецируется на огромную стену, отделенную занавесом, и это первое, чему удивляются даже искушенные посетители.
Тесно связанный с Санкт-Петербургом род Бенуа не только был разнообразно одарен, но и многочислен. На выставке можно узнать о 40 его представителях — архитекторах, скульпторах, художниках и других деятелях искусства, в том числе про Николая, Леонтия и Альберта Бенуа, Евгения Лансере, Зинаиду Серебрякову и даже британского актера, драматурга и режиссера, двукратного лауреата «Оскара» Питера Устинова, приходившегося сыном художнице Надежде Леонтьевне Бенуа. Историю славной художественной династии иллюстрируют размещенные на двух этажах более 600 объектов, полученные из 60 музеев, библиотек, архивов страны, включая главные и крупнейшие, и из частных коллекций.
На втором уровне, с которого предлагают начинать осмотр, расположен просторный стеклянный лабиринт, где Александр Николаевич представлен как художник, искусствовед, идеолог объединения «Мир искусства» и хранитель Эрмитажа. Сердцем этой экспозиции стала инсталляция, воспроизводящая воображаемый рабочий кабинет Бенуа. А продолжение лабиринта — пространство «Азбуки», переходящее на первый этаж. Листы из знаменитого букваря с картинками, созданного А. Н. в 1904 году для своего сына, на выставке остроумно и дерзко сопровождают различные артефакты, в основном картины представителей семьи и их современников, но не только. Букву Р представляют конные рыцари в натуральную величину, букву И — всевозможные народные игрушки. Здесь есть даже деревянный сарай с многочисленными отверстиями: оказавшись внутри, можно увидеть в качестве иллюстрации к букве З звездное небо.
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных"KGallery.
Слово «закрытое» — отнюдь не рекламный трюк. Еще никогда за 100 лет своего существования это частное собрание не было представлено всем желающим в полном объеме. Оно и сейчас, пережив всевозможные исторические катаклизмы, включая блокаду Ленинграда, когда картины едва не погибли, остается частным и целостным. За четыре года, с 1918 по 1922 год, коммерсант Яков Кунин и его первая жена Александра, будучи людьми среднего достатка, собрали отменную коллекцию из 40 живописных и 190 графических работ, в основном художников объединения «Мир искусства». Даже перечисление имен впечатляет: Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев, Михаил Врубель, Константин Сомов, Кузьма Петров-Водкин, Николай Рерих, Мартирос Сарьян и другие. Куниным активно помогала владелица коммерческой галереи «Художественное бюро» с говорящей фамилией Добычина. Надежда Евсеевна, добывавшая раритеты, считается первой российской профессиональной галеристкой. Ее портрет работы Сомова тоже представлен на выставке.
Один из главных шедевров — «Автопортрет в красном» кисти Зинаиды Серебряковой — попал в коллекцию в качестве алаверды: в 1921 году, чтобы поддержать художницу и ее семью в холодном Петрограде, Кунин послал ей дрова, а в ответ вдруг получил этот холст с благодарственной запиской.
Конечно, камерная выставка не может соперничать с масштабной экспозицией рода Бенуа в «Манеже», однако примерно треть кунинского собрания — театральные эскизы Александра Бенуа к «Петрушке» и «Венецианскому купцу» и дает представление о его творчестве.
Впечатление от работ усиливает исторический аудиоспектакль, записанный Вениамином Смеховым. Голос знаменитого артиста деликатно сопровождает экскурсантов в залах галереи, стилизованных под старую петербургскую квартиру.
«Искусство портрета. Личность и эпоха’Государственный Эрмитаж.
«Похожий портрет — это такой портрет, который внутренне похож, который дает представление о душевной сути данного человека», — утверждал живописец Борис Кустодиев.
Выставка, развернутая в Николаевском зале Зимнего дворца, позволяет проследить, как менялся жанр портрета за 4 тыс. лет — от Древнего Востока и античности до наших дней — и в чем он все-таки остался неизменным. Среди более 750 тщательно отобранных произведений есть статуи египетских фараонов, мраморные бюсты римских императоров, иконы, парадные портреты вельмож, камерные изображения обывателей. Лица из разных эпох и стран представлены еще и на банкнотах, монетах, глиняной посуде и театральных афишах. Классические станковые портреты соседствуют с фотографиями и видеоартом. Имена художников — от Рембрандта и Рубенса, Серова и Крамского до Матисса, Пикассо и Бэкона. К примеру, Энди Уорхол есть в двух ипостасях — и как автор портрета Жаклин Кеннеди, и как портретируемый — его фото сделал Деннис Хоппер.
Большой популярностью (редкий посетитель не наведет на них свой смартфон) пользуются две работы современного питерского архитектора Нестора Энгельке, выполненные в авторской технике «топорописи»: не вполне реалистичные и при этом весьма узнаваемые изображения Льва Толстого и Федора Достоевского сделаны на деревянных досках с помощью топора. Эти деревяшки прекрасно воплощают одну из задач выставки — показать, что и в современном искусстве портрет остается актуальным жанром, давая представление о человеческой сущности.
«Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения’Русский музей.
Наряду с проходящей сейчас в Русском музее выставкой-бестселлером «Архип Куинджи. Иллюзия света», которая не нуждается в дополнительной информационной «подсветке», обратите внимание на проект, представляющий творчество потомственного дворянина, внука Александра Радищева, замечательного мариниста и пейзажиста, академика живописи Алексея Петровича Боголюбова (1824−1896).
В таком количестве — 120 живописных и графических работ из 15 музеев — боголюбовское наследие выставляется крайне редко. Эта юбилейная выставка сперва была показана в Третьяковке, а после переехала в Северную Венецию, в Михайловский дворец.
Боголюбов постоянно путешествовал, что не могло не отразиться в его творчестве, художника даже называли «самым европейским из русских пейзажистов». На выставке можно совершить своеобразный променад по старинным европейским городам: «Париж. Сена», «Набережная в Веле», «Дома в Антверпене», «Гавань в Амстердаме. Полдень», «Рыбный рынок в Схевенингене» или вот «Землетрясение в Ментоне в карнавальную ночь 23 февраля 1887 года». Он создал масштабные батальные полотна, по которым можно изучать историю — настолько достоверно и документально бывший морской офицер изображал сражения — от композиции до оснастки кораблей.
«Виктор Цой. Легенда» «Севкабель Порт».
Сюда стоит приехать, чтобы погрузиться и в атмосферу 1980-х годов, и в жизнь и творчество одного из самых ярких отечественных рок-музыкантов. Выставка-байопик, выставка-памятник, выставка-аттракцион, открытая в родном городе Виктора Цоя еще в прошлом году, продолжит работу до конца февраля 2026-го, поскольку, во-первых, есть устойчивый спрос, а во-вторых, осуществление нового подобного масштабного проекта — удовольствие весьма дорогое и неизвестно, когда и кто сделает нечто подобное.
В 13 залах на 3 тыс. кв. м культурного кластера представлено более 300 экспонатов. Но дело даже не в том, что выставлены редкие личные вещи и артефакты — концертные костюмы, гитары, черновики песен, архивные фотографии, афиши, видеозаписи, первые рисунки и картины уже зрелого художника, а в том, как это сделано. Иммерсивная прогулка по специально выстроенному лабиринту происходит при звуковом сопровождении — в наушниках и со специальной кассетой-аудиогидом, позволяя эмоционально пережить те или иные эпизоды биографии легенды. Есть даже инсталляция с горой настоящего угля, воспроизводящая котельную при общежитии, ту самую «Камчатку», где 24-летний Цой работал кочегаром и которая стала для него островком творческой свободы.