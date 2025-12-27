Ветер не вырвал из рук: «Известия» публикуют новый рассказ Цыпкина

Возможно, именно отсутствие тысячи рублей в восемнадцать лет заставило меня вертеться значительно быстрее, и остановить это движение невозможно до сих пор. Деньги в юности желанны, но вредны для перспектив относительно благополучной старости. Разлагают. Но, надо сказать, страх остаться без последних денег появился как раз тогда. Не знаю, преодолел ли я его. Думаю, нет. Но я точно знаю, на что их лучше всего потратить. На беззаботное счастье близких тебе людей. И тогда прабабушка с прадедушкой улыбнутся где-то в своих новых воплощениях, хотя и не будут знать почему. Просто улыбнутся.