Ветер не вырвал из рук: «Известия» публикуют новый рассказ Цыпкина

«Старый добрый Цыпкин. Намек на собрание сочинений» — так называется сборник рассказов Александра Цыпкина, который на этой неделе завозят в книжные магазины. Там собрано лучшее из написанного за десять лет, то есть всё как будто бы проверено временем. Но есть и бонус — рассказы, которые ранее не издавались. «Известия» первыми полностью публикуют один из них, он называется «Последние деньги детства». В небольшом по объему тексте сталкиваются темы любви, семьи, памяти и того, что нельзя купить, как ни старайся.
Александр Цыпкин. «Последние деньги детства».
Однажды я потратил большие деньги. Необдуманно. Истерично. Преступно. Втайне от родных и близких. Сумма была значительная, хотя, конечно, всё познается в сравнении. Но с точки зрения моих ежемесячных доходов в то время, она казалась колоссальной и более того — планы на нее существовали не только у меня.
Если называть вещи своими именами, я совершил растрату. Объектом нецелевого использования бюджетных средств стала мода. А точнее… кеды. Советские кеды. Обратной стороной этого неблаговидного поступка стало частичное понимание устройства женского сердца.
В мае 1985 года меня отправили в магазин за продуктами. Да-да, в девять лет. В целом в СССР дети пользовались очень большой степенью свободы передвижения. И без всяких геотегов и мобильных телефонов. Мы уходили, и… все были уверены, что вернемся. И чаще всего мы возвращались.
Я, к примеру, со второго класса ездил в школу сам 20 минут на автобусе и иногда с пересадками. Кстати, именно в этом возрасте я обрел мечту и шел к ней почти всю сознательную жизнь. Недавно доковылял, и как-то даже стало грустно. Мечта исполнилась, а счастья не появилось. Во втором классе октябренок Саша Цыпкин хотел стать… водителем автобуса. «Почему?» — спросите вы. Ответ банальный. Когда ты маленький, а портфель у тебя большой, то жизнь в заполненном до предела советском автобусе омрачена бесконечной борьбой за выживание. Тебя пинают, толкают, обзывают, а иногда и подзатыльник отвесить могут. Другими словами, дискриминируют и буллят. А иногда и газлайтят.
О том, чтобы сесть, речи не идет, ты песчинка в океане тружеников. Иногда песчинку придавливали к стеклу, разделявшему салон и кабину водителя, и ты видел, как он удобно и без всякого напряжения развалился на своем мягком кресле. Подлец.
Основную массу времени водитель ничего, как тебе казалось, не делал, так как автобус стоял либо на остановке, либо плелся по раздолбанным улицам. И ты ему завидовал. Завидовал так, что хрустели уши, краснеющие от стыда за мысли хозяина головы. Мне кажется, я с тех пор никому не завидовал так сильно.
«Сидит зараза… тепло ему… никто на него не кричит… Ну ничего, вырасту, куплю себе автобус, рассядусь, как он, и буду ездить по городу, никто меня не посмеет пнуть или толкнуть!».
Не так давно автобус я купил. Микроавтобус, разумеется. Так или иначе за руль я не сел. Постоял рядом, вспомнил себя, травмированного беспощадными ленинградскими пассажирами, и решил, что я их победил. Наконец. Чего за руль-то влезать. А ведь мечтал всё детство. Дождался. Некоторые желания не надо исполнять, конечно. Только тоскливее становится.
Вернемся к моему походу в магазин. Мне выдали какие-то рубли и список необходимого. Сразу оговорюсь, кеды в этот список не входили. Скажу больше, в продуктовом кеды не продавались, это нужно было заглянуть в соответствующий магазин на соседней улице. То есть войти не в ту дверь. Как это у меня получилось, я сейчас объяснить не могу. Некое притяжение возникло между мной и заветным ритейлом, как бы сейчас назвали тот сарайчик, пахнущий резиной и прочим спортивным. Знаком свыше я посчитал математическое равенство. Объект моего вожделения стоил именно столько, сколько мне дали на покупку еды. Копейка в копейку. Я не задумываясь совершил экономическое преступление и, осознавая бессмысленность похода в продуктовый, поплелся домой.
— Санечка, а где всё, что я просила?.. — поинтересовалась изумленная прабабушка, глядя на меня, коробку с кедами и список продуктов.
— Мне, к сожалению, не хватило денег.
С самого детства формулировки — мой козырь.
— На что? — улыбнулась прабабушка, отработавшая детским врачом и понимавшая в жизни.
— На всё. Я не говорил… но я… я собрался записаться в секцию футбола. А там нужны кеды… Те, в которых я хожу на физру, очень неудобные.
Чистое вранье. Кеды для физры были нормальные, просто не очень красивые. А мое новое приобретение, уже не помню чем, но значительно отличалось эстетически. То ли модель какая-то новая появилась в продаже, то ли просто свежестью. Красные с ослепительно белой подошвой. Выглядели они реально круто.
Прабабушка, заведенная в тупик одновременно по двум направлениям — растратой и моим новым спортивным увлечением, подзависла, но решила уточнить:
— Ты собрался в футбольную секцию?
— Да, ты же знаешь, как я люблю футбол!
— Знаю. Но почему ты об этом мне не сказал, когда пошел в магазин?.. Твои кеды очень красивые, но приготовить их на ужин не так просто. Ты вообще видел список, который я тебе дала?
— Видел. Прости, пожалуйста, эти кеды… их бы все раскупили. Если ты мне дашь деньги, я сейчас же пойду в магазин и всё куплю.
— А если в спортивном магазине тебе еще что-то понравится?.. — сказала она со снисхождением и некоторой печалью.
Далее мне прочитали лекцию о ценности денег, сложности их немедленной регенерации и о том, что совершать покупки без разрешения не сильно далеко уходит по кривой грехов от воровства. Нет, меня никто не обвинил в краже, но я сам всё понял. Однако кеды-то уже куплены.
— Нет, я рада, что ты купил что-то полезное, но просто представь, если бы это были последние деньги из тех, что у нас есть, что бы мы делали?.. Ты все-таки спрашивай в следующий раз, хорошо?
Я, наверное, тогда впервые столкнулся со словосочетанием «последние деньги». Мы жили очень небогато. Теперь я знаю, что моя семья сталкивалась с этим словосочетанием достаточно регулярно. Особенно с наступлением странных перестроечных времен.
Вернемся к кедам. Прабабушка сходила куда-то и выдала мне новые три или пять рублей. Это сейчас я понимаю, что в кошельке их не было, и значит, она достала их из какого-то запаса. В дальнейшем мой проступок разобрали на подобии семейного совета, но причину, толкнувшую меня на махинацию, признали относительно уважительной.
В секцию футбола я, кстати, сходил, но меня не взяли, однако я не расстроился, так как футбол мне нужен был другой. Дачный. Ради него и покупались кеды.
Каждое лето я уезжал с прабабушкой и прадедушкой на дачу в Токсово и проводил там три беззаботных месяца. Беззаботность. Я вдруг понял, что именно это состояние абсолютно недоступно взрослым и так же абсолютно не осознается детьми. То есть мы попадаем в настоящее счастье, но отдаем себе отчет в произошедшем чуде только спустя годы, когда оно скрылось за горизонтом лет.
Я жил, как теперь очевидно, абсолютно беззаботно, хотя у меня существовали заботы, особенно на даче. Много. Но был и футбол. Каждый день. На кривом ухабистом поле, волейбольным мячом, и тем не менее это был азарт, борьба, настоящий Колизей! До последней секунды.
И что у тебя на ногах — имело значение. Ключевое. Играть черт-те чем на черт-те каком поле было ну уж совсем невозможно. Точнее, делать это красиво и эффективно, забивая голы, создавая славу фамилии внутри садоводства. Ну разве растрата на кеды такого не стоит? Нет. Не стоит. А вот растрата на чувства стоит.
Я умолчал, что кеды купил не для того, чтобы просто забивать голы, а чтобы Она это увидела. Она — девочка, жившая в соседнем доме. Звали ее Маша. Они приходила на поляну и была одним из немногих зрителей наших мальчишеских баталий с мячом. Когда она удостаивала наши баталии своим присутствием, я носился по полю с утроенной энергией, которую моя обычная обувь не выдерживала. Не сказать, что у нас завязались какие-то особые отношения, просто соседи, но детская душа уходила в шнурки, как только Маша задерживалась в разговоре со мной чуть дольше обычного. Мне почему-то казалось, что в эти минуты у меня открывался дар левитации.
Так вот, Маша однажды обратила внимание, в каких красивых кедах выступал на арене мой товарищ Кирилл (менее одаренный, на мой взгляд, с точки зрения футбола). Я мгновенно вспыхнул всеми цветами ревности. С Машей мы виделись только на каникулах, но помнил о ней я остальные девять месяцев, и о Кирилле и его кедах — тоже. Теперь понимаете, что толкнуло меня на опасную дорожку финансовых злоупотреблений?
В начале июня, примчав в Токсово, я тут же выяснил диспозицию по Маше. Она отсутствовала. Обещали привезти ее к июлю. Целый месяц тренировок. Кеды, надо сказать, оказались не только красивыми, но и удобными. Голы забивались с завидной регулярностью. Однако в какой-то из вечеров я обратил внимание на странный дискомфорт после игры. Не буду погружать в детали моих изысканий, напомню лишь, что дети растут. А вместе с ними растут и их ноги.
— Нет-нет-нет! Только не сейчас!!! Не вздумайте расти!!!
Кричал я пальцам и пяткам. Тщетно. К приезду Маши кеды мне стали малы. Если кто-то знаком с футболом, то понимает, что значит играть в такой обуви. Пытка. Но чувства сильнее боли! На первый же матч в присутствии Маши я натянул резиновые колодки и где-то через десять минут гонял мяч босиком. Однако сами кеды стояли непосредственно в метре от Маши и, как писали классики, воздуха не озонировали. Я забил три гола, превратив голые ноги в красные буханки. Кирилл именно эти три пропустил. После футбола Маша пошла на озеро. С Кириллом.
Выяснилось, что дело не в кедах, а в самом Кирилле. В девять лет я узнал, что если девочке нравится мальчик, то ей всё равно, какие на нем кеды и как он играет в футбол. Равно как ей это всё безразлично, если он ей не нравится.
О произошедшем я сообщил прабабушке и попросил сокрыть тайну ото всех.
— Мне кажется, все-таки дело в том, что Кирилл тебя старше на два года.
— И всегда будет… — трагически добавил я.
Через выходные дедушка по папиной линии привез мне первые в моей жизни бутсы. Челюсти отвисли у всех, включая Кирилла. Думаю, прабабушка всё же поведала семье о моей драме, и семья решила меня поддержать. Первые три дня я спал в них. Такие они были красивые. Даже проблема Маши ушла на второй план на фоне такого счастья. Неповторимого. Беззаботного.
И еще о деньгах. Я помню, как прабабушка и прадедушка раз в месяц выдавали приходившему страховому агенту купюры для того, чтобы в восемнадцать лет я получил 1000 рублей, очень большую по советским временам сумму.
Пройдя весь ад двадцатого века, они как могли пытались облегчить мне и так очень благополучный путь во взрослый мир и поэтому, несмотря на стесненность в средствах, находили эти рубли, иногда, возможно, последние. Прадед, будучи профессором, работал на приеме в клинике до восьмидесяти семи лет. Ездил на прием он полтора часа на трамвае. А ночью продолжал писать учебники. По ним учатся до сих пор. Он до последних дней своей жизни беспокоился о том, как обеспечить семью.
Когда мне исполнилось восемнадцать, эти сбережения обнулил разрушившийся Советский Союз. Хорошо, что прабабушка с прадедушкой не узнали об этом. Они ушли чуть раньше наступления моего страхового случая, а именно совершеннолетия. И страна, которой они отдали жизнь, перестала существовать, как и деньги той страны.
Возможно, именно отсутствие тысячи рублей в восемнадцать лет заставило меня вертеться значительно быстрее, и остановить это движение невозможно до сих пор. Деньги в юности желанны, но вредны для перспектив относительно благополучной старости. Разлагают. Но, надо сказать, страх остаться без последних денег появился как раз тогда. Не знаю, преодолел ли я его. Думаю, нет. Но я точно знаю, на что их лучше всего потратить. На беззаботное счастье близких тебе людей. И тогда прабабушка с прадедушкой улыбнутся где-то в своих новых воплощениях, хотя и не будут знать почему. Просто улыбнутся.