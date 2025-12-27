Ричмонд
Минобороны рассказало о ликвидации 83 украинских беспилотников над регионами

За период с 18 до 20 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили в воздушном пространстве над несколькими регионами России 83 украинских дрона. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ защитили небо регионов от беспилотных атак.

«ПВО обезвредила атаку со стороны Украины. Сбиты 83 украинских БПЛА: 23 из которых — над московским регионом», — написало ведомство.

