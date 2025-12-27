На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка на пять километров

Вечером в субботу, 27 декабря, на трассе М-4 «Дон» у хутора Верхнеговейного и развязки с А-260 образовалась пробка в районе 943-го километра. По данным онлайн-карт она тянется примерно до 938-го.
— В течение суток местами ожидается снег на трассе, — ранее предупреждала госкомпания «Автодор».
По сообщениям пользователей, движение замедлено на участке рядом с местом работ, поэтому водителям советуют закладывать время в пути и соблюдать дистанцию.
Напомним, днем ранее, 26 декабря, на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада и сильного ветра движение несколько раз перекрывали после ДТП с грузовиками, что приводило к большим заторам на дороге.
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка у Верхнеговейного. Фото: Яндекс. Карты.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.
Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.