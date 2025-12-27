Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка на пять километров

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка у Верхнеговейного.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 27 декабря, на трассе М-4 «Дон» у хутора Верхнеговейного и развязки с А-260 образовалась пробка в районе 943-го километра. По данным онлайн-карт она тянется примерно до 938-го.

— В течение суток местами ожидается снег на трассе, — ранее предупреждала госкомпания «Автодор».

По сообщениям пользователей, движение замедлено на участке рядом с местом работ, поэтому водителям советуют закладывать время в пути и соблюдать дистанцию.

Напомним, днем ранее, 26 декабря, на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада и сильного ветра движение несколько раз перекрывали после ДТП с грузовиками, что приводило к большим заторам на дороге.

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка у Верхнеговейного. Фото: Яндекс. Карты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.