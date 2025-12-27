Россиянам рассказали, как уберечься от мошенников в новогодние распродажи

Новогодние распродажи привлекательны для покупателей, но одновременно создают благоприятные условия для мошенников, заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, пишет АБН24.
По словам эксперта, аферисты рассчитывают на спешку и невнимательность пользователей, которые хотят успеть за лучшими предложениями. Он отметил, что для безопасности необходимо проверять адресную строку браузера.
Юрий Силаев подчеркнул, что оригинальные сайты используют защищенное соединение https и иконку замка. Эксперт порекомендовал сверять адрес сайта с официальными источниками и обращать внимание на мелочи на странице.
Специалист добавил в беседе с RT, что особое внимание следует уделять способам оплаты. Если сайт предлагает только перевод на карту без проверенных платежных систем, то это является признаком мошенничества. Юрий Силаев также порекомендовал россиянам искать отзывы о сайте и проверять возраст домена.
