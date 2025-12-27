Путин рассказал о планах в случае отказа Киева от мирного урегулирования

Срочная новость.
Россия решит все задачи специальной военной операции вооруженным путем, в случае если Киев не желает решить все миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время докладов пунктов управления Объединенной группировкой войск.
