Буданов* назвал самый благоприятный период для достижения мира на Украине

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* заявил, что наиболее подходящее время для достижения мира — февраль 2026 года. С таким мнением он выступил в интервью украинским СМИ.
— Рассчитывая, это самый приятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достигнуть, — заявил он.
Буданов* объяснил свою точку зрения несколькими факторами, среди которых упомянул военную активность, однако деталей не раскрыл, передает Lenta.ru.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах Америки. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.
Однако, по его словам, в вопросах урегулирования конфликта между Россией и Украиной у Киева сохраняется ряд «красных линий». При этом он заявил, что «в любых условиях» не собирается ничего признавать юридически.
*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.