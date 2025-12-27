Буданов* назвал самый благоприятный период для достижения мира на Украине

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах Америки. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.