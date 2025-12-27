Ричмонд
Путин: успехи ВС РФ сводят к нулю заинтересованность Москвы к отводу ВСУ

Президент РФ провел совещание на одном из командных пунктов в зоне СВО.

Темпы наступления Вооруженных сил России в зоне спецоперации фактически сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе подразделений украинской армии с территории Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который провел совещание на одном из командных пунктов.

«Судя по темпам продвижения, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, заинтересованность России в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю», — указал российский президент, которому военные РФ доложили о ходе выполнения боевых задач.

На совещании глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему об освобождении бойцами российских группировок войск «Центр» и «Восток» двух городов — Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Напомним, Герасимов также сообщил, что армия России ускоренными темпами продвигаются к Славянску.

