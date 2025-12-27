Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов поздравил военных РФ, освободивших Свято-Покровское в ДНР

Андрей Белоусов поблагодарил бойцов, освободивших село Свято-Покровское, за верность Отечеству и присяге.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села Свято-Покровское, которое расположено в ДНР.

Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие бригады за счет своих достижений продолжают «писать героическую летопись русского воинства», следуя традициям предков-победителей.

«Мы всегда будем помнить военнослужащих бригады, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», — приводит Минобороны РФ цитату из телеграммы главы ведомства.

Кроме того, Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за верность Отечеству и присяге. Он выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей России.

О взятии под контроль Свято-Покровского стало известно 25 декабря. В Минобороны отмечали, что бойцы освободили село, продемонстировав решительные действия.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше