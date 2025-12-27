Белоусов поздравил военных РФ, освободивших Свято-Покровское в ДНР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села Свято-Покровское, которое расположено в ДНР.
Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие бригады за счет своих достижений продолжают «писать героическую летопись русского воинства», следуя традициям предков-победителей.
«Мы всегда будем помнить военнослужащих бригады, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», — приводит Минобороны РФ цитату из телеграммы главы ведомства.
Кроме того, Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за верность Отечеству и присяге. Он выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей России.
О взятии под контроль Свято-Покровского стало известно 25 декабря. В Минобороны отмечали, что бойцы освободили село, продемонстировав решительные действия.