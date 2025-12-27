Кто такой Ваня Дмитриенко и за что он получил миллиард

В 2022 году он стал самым молодым участником проекта «Танцы со звездами», а также выступил в шоу «Маска» в образе ворона. В 2023 году Дмитриенко снялся во втором сезоне программы «Вызов» и дебютировал в качестве судьи в шоу «Конфетка». В том же году он принял участие в трибьют-проекте t.A.T.u., представив кавер на композицию «220», и выпустил свой первый студийный альбом под названием «Параноик».