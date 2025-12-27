Гонорар Дмитриенко за одно выступление в 2025 году составил 28 млн рублей.
Певец Ваня Дмитриенко в 2025 году заработал порядка 924 млн рублей. По данным СМИ, молодой артист за год провел 33 концерта. Гонорар за одно его выступление составляет 28 млн рублей. Кто такой Ваня Дмитриенко и за что он получил миллиард — в материале URA.RU.
Биография.
Дмитриенко родился в конце октября 2005 года в Красноярске. Его отец был музыкантом, и именно он привил сыну интерес к игре на гитаре и к музыке в целом. Мать — психиатр-нарколог. Когда Ивану исполнилось девять лет, брак распался.
Дмитриенко с ранних лет занимался с педагогом по вокалу. Позже пришел в театр «Этти дети». Он долго ходил по разным кастингам, однако его талант разглядели только в 2017 году. Тогда Дмитриенко отправился в Сочи для участия в фестивале «Поколение Next», где состоялось его знакомство с известным продюсером Евгением Орловым. Продюсер посоветовал молодому музыканту переехать в столицу.
Переехав в Москву, Дмитриенко начал сотрудничать с Орловым. На 13‑летие продюсер подарил юному исполнителю гитару и пригласил его заниматься в студии «Республика Kids». В короткий срок Дмитриенко овладел игрой на инструменте и начал писать песни.
Начало карьеры.
В 2020 году карьера Дмитриенко начала идти в гору.
Будущий певец начал активно развивать свой блог в социальных сетях, и уже в 2020 году его видео в TikTok стали собирать многомиллионные просмотры. Представители индустрии обратили внимание на нового исполнителя: летом того же года он заключил контракт с лейблом Zion Music, в каталоге которого на тот момент уже значились Niletto и RASA.
Позже Дмитриенко опубликовал в сети фрагмент композиции «Венера — Юпитер» и предложил подписчикам своеобразное пари: если пользователи снимут 10 тысяч роликов под этот трек, он представит полную версию песни. 31 декабря композиция была выпущена и практически сразу приобрела статус хита.
В 2022 году он стал самым молодым участником проекта «Танцы со звездами», а также выступил в шоу «Маска» в образе ворона. В 2023 году Дмитриенко снялся во втором сезоне программы «Вызов» и дебютировал в качестве судьи в шоу «Конфетка». В том же году он принял участие в трибьют-проекте t.A.T.u., представив кавер на композицию «220», и выпустил свой первый студийный альбом под названием «Параноик».
Самый молодой обладатель премии «Золотой граммофон» и автор хита для Лепса.
Трек «Венера-Юпитер» принес Дмитриенко «Золотой граммофон».
Дмитриенко работает в жанре мелодичного поп‑рока. За композицию «Венера — Юпитер», написанную им в 16 лет, музыкант был удостоен «Золотого граммофона». Он установил рекорд как самый юный лауреат этой награды.
К своим 20 годам он успел написать хит для Григория Лепса под названием «Бейби». Премьера состоялась 16 сентября 2022 года. Повествование в песне ведется от лица легкомысленного мужчины, который в разговоре с возлюбленной демонстративно заявляет, что он «уже с другою».
По словам Дмитриенко, релиз композиции неоднократно откладывался. Виной тому стали разные взгляды на музыку.
Фильмография артиста.
Постепенно Дмитриенко начали приглашать играть эпизодические роли в фильмах. Творческим скачком для него стал сериал «Плакса» (2023 год), где он исполнил главную мужскую роль в дуэте с актрисой Никой Жуковой. Молодой артист также успел сыграть в фильмах «Олег» (в роли Генадия Одаренного), «Иван Васильевич меняет все» (в роли солист ABBA), «Осталась одна Таня» (в роли рассказчика), «Прятки», «Небриллиантовая рука» (в роли Джинна) и «Невероятные приключения Шурика».
Отношения с Пересильд.
Дмитриенко встречается с артисткой Анной Пересильд.
Личная жизнь Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд уже продолжительное время остается одной из самых обсуждаемых тем в российской индустрии развлечений. Их знакомство состоялось на съемках клипа «Цветаева», премьера которого прошла 18 марта 2025 года.
В апреле того же года Дмитриенко и Пересильд появились на премии Voice. Во время интервью Ксения Собчак напрямую поинтересовалась у Дмитриенко, по какой причине он и Пересильд пришли вместе на премию и почему певец позволял себе обнимать девушку за талию в присутствии прессы. На тот момент певец настаивал, что его связывают с Пересильд исключительно дружеские и творческие отношения.
Однако 20 октября Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд вновь появились вместе — на этот раз на красной дорожке премьеры фильма «Алиса в Стране чудес», выбрав для выхода парный образ в стилистике «жениха и невесты». Впоследствии в эфире программы на «Муз-ТВ» они уже официально подтвердили, что состоят в романтических отношениях.
Сколько певец заработал за 2025 год.
В 2025 году певец Ваня Дмитриенко заработал порядка 924 млн рублей. По данным журналистов, молодой исполнитель за год дал 33 концерта, при том что гонорар за одно его выступление оценивается в 28 млн рублей.
Он сильно обошел своих коллег. Например, Надежда Кадышева дала 36 концертов с гонораром 25 млн рублей за каждое выступление. Ее доход за год составляет около 900 млн рублей. А доход Татьяны Булановой — около 745 млн рублей.
Артист Сергей Лазарев провел более 70 концертов с гонораром порядка 8,5 млн рублей за одно выступление и заработал около 637,5 млн рублей за год. Григорий Лепс провел 79 шоу. Его суммарный доход достиг 908,5 млн рублей.