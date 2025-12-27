Эксперт: Россия и Беларусь имеют преимущество в стратегических вооружениях перед Западом

«Мы в 1990-е годы поняли, что они (Запад. — Прим. БЕЛТА) постараются нас прикончить. И с 2000-х до сегодняшнего дня мы сделали все, чтобы сделать это невозможным, чтобы они нас не прикончили. В части стратегических вооружений мы впервые в нашей истории взаимоотношений с Западом, за столетия, имеем преимущество в стратегических силах. Да, Советский Союз достиг равенства в этом деле к началу 1970-х годов, и, кстати, это привело к разрядке, которой мы очень неправильно воспользовались. Но сейчас мы имеем не просто равенство сил, мы имеем преимущество. И если будем все правильно делать, то мы еще достаточно долго его будем иметь», — считает Дмитрий Куликов.