Эксперт: Россия и Беларусь имеют преимущество в стратегических вооружениях перед Западом

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь имеют преимущество в стратегических вооружениях перед Западом. На это обратил внимание политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
«Мы в 1990-е годы поняли, что они (Запад. — Прим. БЕЛТА) постараются нас прикончить. И с 2000-х до сегодняшнего дня мы сделали все, чтобы сделать это невозможным, чтобы они нас не прикончили. В части стратегических вооружений мы впервые в нашей истории взаимоотношений с Западом, за столетия, имеем преимущество в стратегических силах. Да, Советский Союз достиг равенства в этом деле к началу 1970-х годов, и, кстати, это привело к разрядке, которой мы очень неправильно воспользовались. Но сейчас мы имеем не просто равенство сил, мы имеем преимущество. И если будем все правильно делать, то мы еще достаточно долго его будем иметь», — считает Дмитрий Куликов.
Но все эти преимущества, в том числе ресурсные, не свалились с неба, заметил эксперт. Они создавались в том числе трудом тех людей, которые смогли пережить трудные 1990-е.
Политический обозреватель также коснулся культурно-исторического аспекта. «Он действительно уникальный, и он действительно является мощным ресурсом. Чтобы сотни национальностей жили как единое целое, не под никаким принуждением, а в силу осознания того, что это твой дом, — это тоже уникальный фактор, на который мы, конечно, опираемся, — заявил он. — Наш цивилизационный, общенациональный опыт — это тоже никуда не денешь. Мы очень бережно относимся к истории. Мы понимаем, что полноценная жизнь или настоящая жизнь находится между прошлым и будущим. И мы получаем смысл, продолжая дело наших отцов. С другой стороны, мы все время думаем, что мы оставим нашим детям».-0-