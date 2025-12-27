Более ста рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА

Массированная атака беспилотников на Москву в воскресенье привела к масштабным задержкам и отменам рейсов в столичных аэропортах.
По данным очевидцев, залы ожидания во Внуково и Шереметьево переполнены. Пассажиры ожидают отмены плана «Ковёр». В Шереметьево с 17:00 до 19:30 часть самолётов уходила на запасные аэродромы. В Домодедово сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, пишет Baza.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял небольшую часть московских рейсов в качестве запасного. В Пулково задерживаются 18 вылетов, восемь отменены.
Ранее министерство обороны заявило, что за день ПВО уничтожила более ста беспилотников над территорией России. Из них на подлете к Москве — минимум 26.
