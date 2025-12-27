Ричмонд
В Ростовской области мороженая рыба подорожала до 316 рублей за килограмм

Мороженая рыба в Ростове стоит дороже 326 рублей за килограмм.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области к 22 декабря мороженая неразделанная рыба подорожала в среднем до 315,83 рубля за килограмм, а разброс цен по городам превысил 60 рублей. Данные опубликовал Ростовстат.

— Рыба мороженая неразделанная в Ростовской области стоит в среднем 315,83 рубля за килограмм, — следует из таблицы Ростовстата.

Дешевле всего рыба в Волгодонске — 280,91 рубля за килограмм, а дороже всего в Шахтах — 343,59 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена — 326,58 рубля, в Таганроге — 293,88 рубля.

Если сравнить с серединой июля, когда средняя цена по области была 307,55 рубля за килограмм, рыба подорожала примерно на 8,28 рубля.

