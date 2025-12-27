«Прийти и демонтировать дверь»: юрист рассказал, как будут выселять Долину

Если певица Лариса Долина не выселится из квартиры в Хамовниках и не передаст ключи владелице недвижимости Полине Лурье, то к делу подключатся судебные приставы. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
Он пояснил, что судебный акт был вынесен Мосгорсудом, который, по указанию Верховного Суда, рассматривал дело в порядке первой инстанции. Поскольку это апелляционная инстанция, определение вступает в силу немедленно после его вынесения и должно исполняться сразу.
Эксперт отметил, что если должник добровольно исполняет решение о выселении, то ему необходимо в день получения решения собрать вещи и покинуть квартиру. Если Долина откажется освободить жилье добровольно, выигравшая сторона, то есть Лурье, должна обратиться в суд с заявлением на выдачу исполнительного листа, получить его и передать в территориальный отдел службы судебных приставов.
Хаминский добавил, что приставы на основании исполнительного листа возбуждают исполнительное производство и направляют копию должнику. В этой копии указывается срок для второго добровольного исполнения, который обычно составляет пять календарных дней. По словам Хаминского, если судебный акт не будет исполнен в установленный срок, начнется принудительное исполнение, и одновременно с должника будет взыскан исполнительский сбор.
— С этого момента приставы могут вместе с физической и техподдержкой прийти, демонтировать дверь и осуществить принудительное выселение, — приводит слова эксперта Aif.ru.
Тем временем артистка готовится съезжать с проигранной в суде квартиры в Хамовниках. Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье.
При этом есть и другая информация, согласно которой исполнительница должна срочно покинуть квартиру в Хамовниках, так как решение суда о выселении вступает в силу немедленно после принятия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, специалист в сфере недвижимости, член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Кваша.потребовала от артистки добровольно выехать из нее до 30 декабря.