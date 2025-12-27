Ричмонд
Появилось видео, как военные РФ развернули флаг в Димитрове

ВС РФ освободили Димитров в ДНР и развернули флаг в городе.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как российские военнослужащие разворачивают флаг страны в городе Димитров в ДНР.

На кадрах видно, как некто в костюме Деда Мороза машет российским флагом. Также, в частности, показано, как человек, наряженный в сказочного персонажа, держит флаг с военнослужащим.

Флаг развернули бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко после зачистки города от окруженных в нем военных ВСУ. Отмечается, что Димитров является последним очагом обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Димитрова.

