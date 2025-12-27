Появилось видео, как военные РФ развернули флаг в Димитрове

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как российские военнослужащие разворачивают флаг страны в городе Димитров в ДНР.
На кадрах видно, как некто в костюме Деда Мороза машет российским флагом. Также, в частности, показано, как человек, наряженный в сказочного персонажа, держит флаг с военнослужащим.
Флаг развернули бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко после зачистки города от окруженных в нем военных ВСУ. Отмечается, что Димитров является последним очагом обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Димитрова.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше