В Новочеркасске вернули отопление в 123 дома после ремонта котельной

В Новочеркасске восстановили отопление в 123 многоквартирных домах после ремонта котельной на Харьковском шоссе. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.
— Работы по замене запорного газового клапана на ГТЭЦ успешно завершены. Котельная восстановила теплоснабжение многоквартирных домов, — написал глава Новочеркасска.
По его словам, специалисты оперативно справились с задачей, а жителей поблагодарили за терпение.
Напомним, днем 27 декабря в Новочеркасске отключили отопление в 123 домах из-за остановки котельной на Харьковском шоссе, 21А. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщала, что котельную останавливали для замены запорного клапана.
