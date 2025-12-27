Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске вернули отопление в 123 дома после ремонта котельной

В Новочеркасске завершили ремонт котельной и снова включили отопление в 123 домах.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске восстановили отопление в 123 многоквартирных домах после ремонта котельной на Харьковском шоссе. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

— Работы по замене запорного газового клапана на ГТЭЦ успешно завершены. Котельная восстановила теплоснабжение многоквартирных домов, — написал глава Новочеркасска.

По его словам, специалисты оперативно справились с задачей, а жителей поблагодарили за терпение.

Напомним, днем 27 декабря в Новочеркасске отключили отопление в 123 домах из-за остановки котельной на Харьковском шоссе, 21А. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщала, что котельную останавливали для замены запорного клапана.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.