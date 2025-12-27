Ричмонд
Внуково возобновил работу в условиях ограничений

В аэропорту Внуково введен частичный режим работы с ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов.

«Аэропорт ВНУКОВО. В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко.