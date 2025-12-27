Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Надежда Гайдар умерла перед спектаклем

Заслуженная артистка России Надежда Гайдар скончалась 24 декабря на 78-м году жизни в Калининграде.

Заслуженная артистка России Надежда Гайдар скончалась 24 декабря на 78-м году жизни в Калининграде. Её уход стал неожиданностью для коллег — актриса продолжала активно работать в театре до последних дней.

Как сообщила aif.ru представитель пресс-службы Калининградского драматического театра, Гайдар была занята в пяти постановках текущего репертуара, включая «Мертвые души» и «Мастера и Маргариту». На 26 декабря был запланирован спектакль «Новогодний роман» с её участием.

«Надежда Александровна скончалась скоропостижно, ее уход стал шоком для всех нас. Она была уже в почтенном возрасте, но продолжала работать», — сказала пресс-секретарь.

Актриса посвятила калининградской сцене более 40 лет, создав десятки разноплановых ролей, отмеченных премиями.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Тамары Олейник.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.