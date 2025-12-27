Актриса Надежда Гайдар умерла перед спектаклем

Заслуженная артистка России Надежда Гайдар скончалась 24 декабря на 78-м году жизни в Калининграде. Её уход стал неожиданностью для коллег — актриса продолжала активно работать в театре до последних дней.
Как сообщила aif.ru представитель пресс-службы Калининградского драматического театра, Гайдар была занята в пяти постановках текущего репертуара, включая «Мертвые души» и «Мастера и Маргариту». На 26 декабря был запланирован спектакль «Новогодний роман» с её участием.
«Надежда Александровна скончалась скоропостижно, ее уход стал шоком для всех нас. Она была уже в почтенном возрасте, но продолжала работать», — сказала пресс-секретарь.
Актриса посвятила калининградской сцене более 40 лет, создав десятки разноплановых ролей, отмеченных премиями.
