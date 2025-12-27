Госпогранслужба сообщила о массовом выезде украинцев из страны в Польшу

Во время праздников наблюдается рост числа людей, выезжающих с Украины через пограничные пункты с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве заявили, что пункты пропуска во Львовской и Волынской областях испытывают повышенную нагрузку. Для уменьшения очередей и ускорения процесса оформления документов было увеличено число пограничников и применено дополнительное оборудование для автоматизации процедуры пересечения границы.
Наименьшие заторы автомобилей при выезде из Украины зафиксированы на пунктах «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница». В то же время самые длинные очереди наблюдаются на пунктах «Угрино», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Внутри страны, при въезде в Украину, очередей не зафиксировано, передает Lenta.ru.
Однако в Польше все меньше рады приезжающим украинцам. В октябре президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».
В начале декабря преподаватель одного из польских учебных заведений оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики. Инцидент произошел в Слупске.