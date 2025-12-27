Ричмонд
В Ростовской области вечером 27 декабря объявили беспилотную опасность

В Ростовской области снова объявили беспилотную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вечером в субботу, 27 декабря, объявили беспилотную опасность. Оповещение пришло через приложение донского управления МЧС.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, — говорится в сообщении экстренной службы.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова напоминала, что при сигнале «Воздушная тревога» нужно выбирать в помещении безопасные места без окон, а при возможности спускаться в укрытия или на нижние этажи.

Также, по ее словам, двери укрытий должны быть открыты, а список укрытий размещен на сайте администрации.

— Военные и силы ПВО работают круглосуточно, защищая город. Давайте вместе поддерживать наших защитников — вместе мы сильнее!

