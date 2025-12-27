Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить спонсирование Киева на фоне очередного коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине. Об этом он высказался в личном аккаунте в социальной сети X.
«Пока Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И все это на наши деньги!» — подчеркнул Филиппо.
Политик раскритиковал европейских лидеров, которые продолжают поддерживать коррумпированный режим Зеленского. Он заявил, что спонсирование конфликта, самой Украины и коррупции, которая развивается в стране, необходимо прекратить.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине разгорелся новый скандал, в котором замешаны депутаты Верховной рады. 27 декабря НАБУ и САП разоблачили состоявшую из украинских чиновников организованную преступную группу, участники которой на систематической основе получали деньги за голосование в парламенте.
В деле также фигурирует депутат Рады и приближенный главы киевского режима Владимира Зеленского Юрий Кисель, у которого ранее прошли обыски.