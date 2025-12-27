Командующий Нацгвардией Украины Юрий Пивненко объяснил, почему Киев не собирает тела военных ВСУ после боев, сообщает украинское издание «Страна».
«Украина не может собирать тела своих военных на поле боя, потому что оно остается за противником», — пишет издание со ссылкой на слова Юрия Пивненко.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что наступление ВС РФ в зоне спецоперации значительно ускорилось. По его словам, военнослужащие продвигаются на 600−700 квадратных километров в месяц.
При этом, как заявлял военный эксперт Виталий Киселев, быстрое продвижение российских бойцов является пощечиной для стран НАТО.
