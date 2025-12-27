Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбриг Фатхутдинов: армия России освобождала Димитров в три этапа

Бои за Димитров шли с 6 сентября по 26 декабря 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения ВС РФ освобождали город Димитров в ДНР в три этапа, начиная с сентября 2025 года. Об этом рассказал командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.

По его словам, бои за Димитров шли с 6 сентября по 26 декабря 2025 года.

«Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на три этапа», — поделился военнослужащий.

Фатхутдинов уточнил, что с 6 по 30 сентября разведывательный батальон бригады, воспользовавшись эффектом неожиданности, прорвал оборону ВСУ и продвинулся до одного километра в глубину. Это позволило создать плацдарм в населенном пункте.

Второй этап продлился с 1 октября до 2 ноября. Российские штурмовики овладели лесополосами и очистной станцией на севере Димитрова, блокировав пути снабжения группировки ВСУ в городе. Сообщение окруженных подразделений противника было отрезано.

Третий этап проходил с 23 ноября по 27 декабря. Закрепиться на ключевых позициях в центре города российским бойцам удалось 7 декабря. 27 декабря разгром формирований ВСУ в Димитрове был завершен.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении двух городов в зоне СВО — Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше