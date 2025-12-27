Комбриг Фатхутдинов: армия России освобождала Димитров в три этапа

Подразделения ВС РФ освобождали город Димитров в ДНР в три этапа, начиная с сентября 2025 года. Об этом рассказал командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.
По его словам, бои за Димитров шли с 6 сентября по 26 декабря 2025 года.
«Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на три этапа», — поделился военнослужащий.
Фатхутдинов уточнил, что с 6 по 30 сентября разведывательный батальон бригады, воспользовавшись эффектом неожиданности, прорвал оборону ВСУ и продвинулся до одного километра в глубину. Это позволило создать плацдарм в населенном пункте.
Второй этап продлился с 1 октября до 2 ноября. Российские штурмовики овладели лесополосами и очистной станцией на севере Димитрова, блокировав пути снабжения группировки ВСУ в городе. Сообщение окруженных подразделений противника было отрезано.
Третий этап проходил с 23 ноября по 27 декабря. Закрепиться на ключевых позициях в центре города российским бойцам удалось 7 декабря. 27 декабря разгром формирований ВСУ в Димитрове был завершен.
Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении двух городов в зоне СВО — Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.