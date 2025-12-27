Синоптики обещают, что Молдову засыплет снегом: Продержится ли он до новогодней ночи — сделан точный прогноз

Это означает, что часть снега днём может подтаивать, особенно в южных и центральных районах, но при ночных заморозках он сохранится. Таким образом, шансы встретить новогоднюю ночь со снегом есть, но гарантировать «классическую» белую зиму по всей стране специалисты пока не берутся.