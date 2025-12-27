Синоптики обещают, что Молдову засыплет снегом: Продержится ли он до новогодней ночи — сделан точный прогноз

Синоптики предупреждают: 28 декабря в Молдове установится по-настоящему зимняя погода. По прогнозам, страну накроет атмосферный фронт, который принесёт снег и мокрый снег практически во все регионы.
В центральной части и на севере осадки будут более интенсивными, местами возможны снежные заряды и ухудшение видимости на дорогах. Температура воздуха днём составит около 0…+2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −2…0, что создаст условия для образования гололедицы. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами, ощущение холода будет усиливаться.
По предварительным расчётам синоптиков, именно 28 декабря может стать отправной точкой для снежного периода, однако устойчивость снежного покрова под вопросом: в последующие дни температура будет колебаться около нуля.
Это означает, что часть снега днём может подтаивать, особенно в южных и центральных районах, но при ночных заморозках он сохранится. Таким образом, шансы встретить новогоднюю ночь со снегом есть, но гарантировать «классическую» белую зиму по всей стране специалисты пока не берутся.