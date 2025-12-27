Благодаря новым мерам в ХМАО резко сократился въезд мигрантов

«Комплексный подход, включающий экономические, социальные и профилактические меры, позволил добиться сокращения въезда иностранных граждан на территорию Югры на 10,9%, а также снижения количества лиц, получивших вид на жительство, — на 34,5%. За нарушение действующего законодательства с 10 сентября 2025 года, после отмены моратория, из автономного округа выдворено свыше тысячи иностранцев», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.