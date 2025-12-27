Благодаря новым мерам в ХМАО резко сократился въезд мигрантов

Въезд иностранцев в ХМАО сократился на 10,9 %
В ХМАО зафиксировали существенное снижение притока иностранных граждан — въезд сократился на 10,9 %, а число получивших вид на жительство уменьшилось на 34,5 %. Такие результаты стали возможны благодаря комплексному подходу властей к регулированию миграционных процессов, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Комплексный подход, включающий экономические, социальные и профилактические меры, позволил добиться сокращения въезда иностранных граждан на территорию Югры на 10,9%, а также снижения количества лиц, получивших вид на жительство, — на 34,5%. За нарушение действующего законодательства с 10 сентября 2025 года, после отмены моратория, из автономного округа выдворено свыше тысячи иностранцев», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
Данные привели на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и профильных комиссий Югры. Помимо миграционных вопросов, на заседании обсудили защиту прав местных работников: управление СК РФ по региону отметило снижение числа обращений о невыплате зарплаты, однако задолженность сохраняется в 15 организациях (часть из них — в стадии банкротства). Губернатор поручил заместителям взять ситуацию на особый контроль.
Также затронули проблему кибермошенничества. Несмотря на высокие показатели преступности в этой сфере, власти намерены продолжать просветительскую работу и совершенствовать механизмы противодействия.