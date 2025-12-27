Нарколог Хакимзанов раскрыл последствия регулярного употребления алкоголя

Алкоголь существенно повышает риск развития рака из-за содержания канцерогенного этанола. Об этом рассказал психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, при расщеплении этанола в организме образуется токсичный ацетальдегид, который повреждает ДНК клеток. Это ведет к накоплению мутаций и неконтролируемому делению клеток, что является причиной рака.
Хакимзанов добавил, что регулярное употребление алкоголя вызывает дефицит важных витаминов-антиоксидантов, защищающих ДНК. Кроме того, в процессе переработки этанола образуются свободные радикалы, которые также повреждают клетки и способствуют появлению злокачественных опухолей.
Врач подчеркнул, что доказана прямая связь употребления спиртного с повышенным риском развития как минимум семи видов онкологических заболеваний. В этот список входят рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки и молочной железы.
Ранее Виктория Садовская заявила, что во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями.