Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог Хакимзанов раскрыл последствия регулярного употребления алкоголя

Рафаэль Хакимзанов отметил, что регулярное употребление спиртного может привести к онкологии.

Источник: Аргументы и факты

Алкоголь существенно повышает риск развития рака из-за содержания канцерогенного этанола. Об этом рассказал психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, при расщеплении этанола в организме образуется токсичный ацетальдегид, который повреждает ДНК клеток. Это ведет к накоплению мутаций и неконтролируемому делению клеток, что является причиной рака.

Хакимзанов добавил, что регулярное употребление алкоголя вызывает дефицит важных витаминов-антиоксидантов, защищающих ДНК. Кроме того, в процессе переработки этанола образуются свободные радикалы, которые также повреждают клетки и способствуют появлению злокачественных опухолей.

Врач подчеркнул, что доказана прямая связь употребления спиртного с повышенным риском развития как минимум семи видов онкологических заболеваний. В этот список входят рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки и молочной железы.

Ранее Виктория Садовская заявила, что во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями.