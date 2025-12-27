Глава ГУР Украины Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что переговоры с Россией необходимы, без них невозможно разрешить конфликт. Свое мнение по этому поводу он выразил в интервью украинским СМИ.
— Переговорный процесс нужен, и без этого не обойдется, он необходим, — приводит его слова РИА Новости.
В рамках этого же интервью Буданов* заявил, что лучшим временем для проведения переговоров будет февраль 2026 года. Он объяснил свою точку зрения несколькими факторами, среди которых упомянул военную активность, однако деталей не раскрыл.
За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах Америки. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.
В России уже прокомментировали инициативы украинского лидера. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что план украинского президента содержит угрозы национальной безопасности России. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что план по урегулированию украинского конфликта, представленный президентом Украины, «радикально отличается» от того, что обсуждается между Россией и США.
*Включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.