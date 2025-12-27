Выяснилось, какую литературу россияне дарят на праздники

Почти половина участников опроса (48%) считают книгу лучшим подарком. Еще 35% согласны с этим утверждением, но сами книги в качестве подарка не выбирают. Десятая часть респондентов полагает, что есть варианты и лучше, однако все равно дарит книги родным и друзьям.