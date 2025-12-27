Выяснилось, какую литературу россияне дарят на праздники

Классическая литература стала самым популярным выбором для книжного подарка в России. Такие данные следуют из совместного исследования сервисов, сообщает НСН.
Согласно исследованию, каждый третий россиянин (36%) выбирает в подарок близким именно классическую литературу. В топ популярных жанров также вошли триллеры и детективы, которые предпочитают 24% респондентов. Книги в жанре фэнтези и фантастики выбирают 19% опрошенных, а любовные романы — 11%.
Почти половина участников опроса (48%) считают книгу лучшим подарком. Еще 35% согласны с этим утверждением, но сами книги в качестве подарка не выбирают. Десятая часть респондентов полагает, что есть варианты и лучше, однако все равно дарит книги родным и друзьям.
Ранее в АЦ ВЦИОМ сообщили о росте интереса россиян к чтению.