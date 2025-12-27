Ричмонд
В Сети появились кадры землетрясения на Тайване магнитудой 7,0

На Тайване произошло землетрясение магнитной 7,0, очаг залегал на глубине 72,8 километра.

Источник: Аргументы и факты

В соцсетях начали появляться кадры землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Тайваня.

На кадрах из помещений можно заметить сильно качающиеся люстры и мебель. Кроме того, на одном из видео показано, как люди стремятся покинуть жилой дом — они бегут по этажам.

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, землетрясение произошло в 23:05 по местному времени 27 декабря. Очаг залегал на глубине 72,8 километра.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что на Тайване зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.

