В Сети появились кадры землетрясения на Тайване магнитудой 7,0

В соцсетях начали появляться кадры землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло у побережья Тайваня.
На кадрах из помещений можно заметить сильно качающиеся люстры и мебель. Кроме того, на одном из видео показано, как люди стремятся покинуть жилой дом — они бегут по этажам.
По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, землетрясение произошло в 23:05 по местному времени 27 декабря. Очаг залегал на глубине 72,8 километра.
Ранее, 24 декабря, сообщалось, что на Тайване зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.
