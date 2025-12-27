Ричмонд
В Одессы местные жители вновь перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Одессы на юге Украины вновь перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электричества. Ранее аналогичная акция проходила 18 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Жители Одессы на юге Украины вновь перекрыли дорогу в знак протеста против длительного отсутствия электричества. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее аналогичная акция проходила 18 декабря.

По информации Telegram-канала издания, люди вышли на проезжую часть и заблокировали движение, в то время как автомобилисты, также оставшиеся без света, просили пропустить транспорт.

Как сообщал украинский энергохолдинг ДТЭК, 13 декабря в Одесской области были повреждены 20 электроподстанций. Глава городской военной администрации Сергей Лысак отмечал, что большая часть города осталась без тепло- и водоснабжения в связи с обесточиванием объектов энергетики.

Кроме того, 23 декабря также сообщалось, что жители Киева остались без света после серии взрывов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска наносят удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. Кроме того, целями войск России также становятся объекты, которые касаются энергетической системы Украины и используются ВСУ.

