Теннисистку Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России

Федерация тенниса России добилась взыскания убытков с теннисистки Элины Аванесян за нарушение договора о спортивной подготовке. Об этом сообщила пресс-служба ФТР, сославшись на решение Национального центра спортивного арбитража, передает НСН.
Спортсменка, которая ранее сменила российское спортивное гражданство на армянское, обязана компенсировать федерации потери, включая компенсацию с доходов от тенниса и другие издержки.
По данным championat.com, решение было вынесено 9 декабря 2025 года.
В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 118-ю строчку и пока не имеет побед на турнирах под эгидой этой организации.
