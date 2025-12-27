Ричмонд
Теннисистку Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России

Элина Аванесян нарушила договор о спортивной подготовке.

Источник: Аргументы и факты

Федерация тенниса России добилась взыскания убытков с теннисистки Элины Аванесян за нарушение договора о спортивной подготовке. Об этом сообщила пресс-служба ФТР, сославшись на решение Национального центра спортивного арбитража, передает НСН.

Спортсменка, которая ранее сменила российское спортивное гражданство на армянское, обязана компенсировать федерации потери, включая компенсацию с доходов от тенниса и другие издержки.

По данным championat.com, решение было вынесено 9 декабря 2025 года.

В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 118-ю строчку и пока не имеет побед на турнирах под эгидой этой организации.

Ранее сообщалось, что теннисист Медведев примет участие в турнире АТР-500 в Роттердаме.