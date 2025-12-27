Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 22:00 мск Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы без ограничений. Шереметьево и Внуково, по данным Росавиации, выполняют приём и выпуск воздушных судов по согласованию с профильными органами. В службе отметили, что работа аэропортов идёт в плановом режиме с учётом действующих мер безопасности.
«По данным на 22.00 мск, аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах были зафиксированы массовые задержки рейсов из-за временных ограничений. По состоянию на вечер, более 50 рейсов задерживались на вылет и прилёт. Часть самолётов направили на запасные аэродромы, несколько рейсов отменили. Наиболее сложная ситуация отмечалась во Внуково, где приём и выпуск воздушных судов временно приостанавливали. В Шереметьево полёты выполнялись по согласованию, при этом большинство задержек не превышало двух часов. Также сообщалось об увеличении числа беспилотников, сбитых на подлёте к Москве, до 26 штук.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.