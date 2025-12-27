Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах были зафиксированы массовые задержки рейсов из-за временных ограничений. По состоянию на вечер, более 50 рейсов задерживались на вылет и прилёт. Часть самолётов направили на запасные аэродромы, несколько рейсов отменили. Наиболее сложная ситуация отмечалась во Внуково, где приём и выпуск воздушных судов временно приостанавливали. В Шереметьево полёты выполнялись по согласованию, при этом большинство задержек не превышало двух часов. Также сообщалось об увеличении числа беспилотников, сбитых на подлёте к Москве, до 26 штук.