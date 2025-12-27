Заслуженная артистка России Надежда Гайдар умерла перед спектаклем с ее участием

— Надежда Александровна была не только чрезвычайно одаренной артисткой, но и заботливой матерью, женой и настоящим верным другом и надежным партнером по сцене для многих из нас. Такой она и останется в сердцах друзей, родных, коллег и зрителей, — говорится в Telegram-канале театра.