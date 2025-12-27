Заслуженная артистка России Надежда Гайдар умерла перед спектаклем с ее участием

Заслуженная артистка России Надежда Гайдар скончалась 24 декабря на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Калининградском драматическом театре.
Представитель пресс-службы театра Ксения Раздобреева отметила, что 26 декабря должен был пройти спектакль «Новогодний роман» с участием Гайдар, передает Aif.ru.
— Надежда Александровна была не только чрезвычайно одаренной артисткой, но и заботливой матерью, женой и настоящим верным другом и надежным партнером по сцене для многих из нас. Такой она и останется в сердцах друзей, родных, коллег и зрителей, — говорится в Telegram-канале театра.
Позже в учреждении уточнили, что прощание с Гайдар пройдет 30 декабря с 10:00 в фойе Калининградского драматического театра. Отпевание состоится в храме апостола Андрея Первозванного (ул. Комсомольская, 64) в 11:00.
Надежда Александровна родилась 15 июля 1948 года в Петропавловске. Актриса посвятила более 40 лет своей карьеры Калининградскому театру. Ее творчество было отмечено различными премиями и наградами.