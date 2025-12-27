Авиакомпании РФ обратились к россиянам с предупреждением

«Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полетов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта “Шереметьево” и ряда других регионов России… “, — говорится в сообщении авиакомпании. Пассажирам рейсов, которые были сняты с расписания, предлагают оформить вынужденный возврат денежных средств за билеты либо переоформить их на другие рейсы, выполняемые в течение ближайших 10 дней с даты отмененного вылета. В частности, Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке десяти рейсов и вынужденном возврате одного воздушного судна в аэропорт вылета.