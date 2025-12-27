Ричмонд
Авиакомпании РФ обратились к россиянам с предупреждением

Авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind («Северный ветер») 27 декабря предупредили о корректировках и отменах рейсов из ‑за временных ограничений в воздушном пространстве в районе аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается в официальном заявлении «Аэрофлота» и уведомлениях авиакомпании Nordwind для пассажиров.

Пассажирам предложили переоформить или вернуть билет.

«Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полетов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта “Шереметьево” и ряда других регионов России… “, — говорится в сообщении авиакомпании. Пассажирам рейсов, которые были сняты с расписания, предлагают оформить вынужденный возврат денежных средств за билеты либо переоформить их на другие рейсы, выполняемые в течение ближайших 10 дней с даты отмененного вылета. В частности, Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке десяти рейсов и вынужденном возврате одного воздушного судна в аэропорт вылета.

По данным перевозчика, из ‑за введения временных ограничений на выполнение полетов в аэропорту «Шереметьево» нарушен график отправления и прибытия следующих рейсов:

N4−062 Казань — Москва,

N4−3685 Москва — Утапао,

N4−2065 Москва — Уфа,

N4−2115 Москва — Новосибирск,

N4−059 Москва — Казань,

N4−753 Казань — Новокузнецк,

N4−2066 Уфа — Москва,

N4−2116 Новосибирск — Москва,

N4−754 Новокузнецк — Казань, а также еще одного рейса Казань — Москва с номером N4−062. Кроме того, самолет, выполнявший рейс N4−078 Оренбург — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в связи с установленными временными ограничениями на прием воздушных судов в аэропорту «Шереметьево».

Росавиация сообщила о введении ограничений на использование воздушного пространства в зоне ответственности двух аэропортов Московского авиаузла в связи с массированной атакой украинских беспилотников. Ранее аналогичные меры были приняты в районе аэропорта Шереметьево, который продолжает прием и отправку рейсов по согласованию с профильными государственными структурами.

В ведомстве отметили, что в расписание отдельных рейсов могут быть внесены изменения. Пассажирам рекомендуется самостоятельно отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропортов. По последним данным, число беспилотных летательных аппаратов, сбитых на подлете к Москве, достигло 19, напоминает телеканал 360.