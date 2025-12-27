Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жабинке мужчина спас провалившуюся под лед собаку

В районе мостика около средней школы № 1 собака выбежала на лед и провалилась в ледяную воду. Несмотря на то, что река была неглубокой, самостоятельно животное не могло выбраться на сушу.

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке прохожий увидел, что собака провалилась под лед в небольшой речушке, и помог животному выбраться. Об этом БЕЛТА сообщили в Жабинковском райисполкоме.

В районе мостика около средней школы № 1 собака выбежала на лед и провалилась в ледяную воду. Несмотря на то, что река была неглубокой, самостоятельно животное не могло выбраться на сушу. Неравнодушный прохожий не задумываясь бросился на помощь и вытащил собаку.

В райисполкоме подчеркнули, что это пример высокой гражданской ответственности и в то же время напоминание гражданам, как опасно выходить на тонкий лед, который не выдерживает даже веса животного. -0-