В Жабинке мужчина спас провалившуюся под лед собаку

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке прохожий увидел, что собака провалилась под лед в небольшой речушке, и помог животному выбраться. Об этом БЕЛТА сообщили в Жабинковском райисполкоме.
В районе мостика около средней школы № 1 собака выбежала на лед и провалилась в ледяную воду. Несмотря на то, что река была неглубокой, самостоятельно животное не могло выбраться на сушу. Неравнодушный прохожий не задумываясь бросился на помощь и вытащил собаку.
В райисполкоме подчеркнули, что это пример высокой гражданской ответственности и в то же время напоминание гражданам, как опасно выходить на тонкий лед, который не выдерживает даже веса животного. -0-