Пашинян в составе группы сыграл на барабанах перед публикой (видео)

Премьер-министр Армении сыграл в составе музыкальной группы в качестве барабанщика. Соответствующий видеоролик в субботу, 27 декабря, появился в его Telegram-канале.
На опубликованных кадрах армянский премьер отбивает ритм для музыкальной группы из нескольких человек. Команда поет песню перед широкой публикой. По словам Пашиняна, в основу песни легло его собственное стихотворение.
— Мое стихотворение превратилось в песню, — написал премьер-министр, приложив к публикации текст песни.
Пашинян активно ведет свои соцсети. До этого армянский премьер записал в Москве видеоролик под «Ласковый май». Некоторые наблюдатели обратили внимание на то, что на заднем плане из окна можно увидеть здание ФСБ России.
Также политик опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором катается по центру Москвы на велосипеде. На кадрах можно заметить, как Пашинян рассекает среди ночи на велосипеде в велошлеме и очках.
Видеоролики Пашиняна в социальных сетях становятся настолько популярными, что некоторые из них даже вошли в список самых главных мемов 2025 года.