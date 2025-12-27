Рудченко допустил, что россияне могут забыть Незлобина из-за его отъезда

По его словам, чем дольше артист находится за границей и не появляется в отечественном информационном пространстве, тем выше вероятность, что о нём забудут. Рудченко считает, что даже текущий гонорар Незлобина может вскоре стать необоснованным, и комик сможет работать на эмигрантскую аудиторию лишь год-два.