Рудченко допустил, что россияне могут забыть Незлобина из-за его отъезда

Комик Александр Незлобин рискует потерять популярность и столкнуться со снижением гонораров из-за длительного отсутствия в российском медийном поле. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, чем дольше артист находится за границей и не появляется в отечественном информационном пространстве, тем выше вероятность, что о нём забудут. Рудченко считает, что даже текущий гонорар Незлобина может вскоре стать необоснованным, и комик сможет работать на эмигрантскую аудиторию лишь год-два.
Продюсер также отметил, что гонорар артиста не является завышенным для топового комика. По его мнению, Незлобин мог бы установить более скромный ценник для увеличения спроса и количества заказов.
По данным СМИ, Незлобин просит за выступление 2 млн рублей, пачку шоколадных драже, напитки, сырную тарелку и безалкогольное пиво.
