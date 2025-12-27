Ричмонд
Рудченко допустил, что россияне могут забыть Незлобина из-за его отъезда

Продюсер Павел Рудченко считает, что Александр Незлобин сможет выступать на концертах за границей в течение 1−2 лет.

Источник: Аргументы и факты

Комик Александр Незлобин рискует потерять популярность и столкнуться со снижением гонораров из-за длительного отсутствия в российском медийном поле. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, чем дольше артист находится за границей и не появляется в отечественном информационном пространстве, тем выше вероятность, что о нём забудут. Рудченко считает, что даже текущий гонорар Незлобина может вскоре стать необоснованным, и комик сможет работать на эмигрантскую аудиторию лишь год-два.

Продюсер также отметил, что гонорар артиста не является завышенным для топового комика. По его мнению, Незлобин мог бы установить более скромный ценник для увеличения спроса и количества заказов.

По данным СМИ, Незлобин просит за выступление 2 млн рублей, пачку шоколадных драже, напитки, сырную тарелку и безалкогольное пиво.

Ранее в Госдуме предложили ввести ограничения для уехавших из России осуждённых.