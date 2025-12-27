Бойцы «Востока» с начала декабря взяли под контроль 10 населенных пунктов

Бойцы группировки войск «Восток» с начала декабря освободили 10 населенных пунктов, в том числе 4 — в Днепропетровской области и 6 — в Запорожской. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в одном из пунктов управления войск СВО доложил командующий группировкой Андрей Иванаев.