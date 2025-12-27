Бойцы группировки войск «Восток» с начала декабря освободили 10 населенных пунктов, в том числе 4 — в Днепропетровской области и 6 — в Запорожской. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в одном из пунктов управления войск СВО доложил командующий группировкой Андрей Иванаев.
По его словам, под контроль военнослужащих «Востока» за это время перешла территория площадью в 210 квадратных километров.
«Соединение 36-й армии прорвало рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивает наступление в Запорожской области в направлении крупных логистических узлов противника. Вклинение составило более 7 км в глубину обороны противника», — рассказал Иванаев в своем докладе.
По его словам, 29-я армия наступает на юге Днепропетровской области, продолжая тем самым расширять зону безопасности.
Ранее стало известно об освобождении от ВСУ запорожского города Гуляйполе.
Напомним, комбриг Фатхутдинов зявил, что армия России освобождала Димитров в ДНР в три этапа.