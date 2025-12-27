В Кольцово задерживают рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анталью и Бишкек

Пассажирам рекомендовали проверять статус вылетов перед отправлением в аэропорт.
В ночь на 28 декабря в Кольцово (Екатеринбург) задержали отправление бортов до Москвы, Санкт-Петербурга, Антальи и Бишкека. Соответствующие изменения внесены в расписание аэропорта.
«Отправление рейса FV-6240 в Санкт-Петербург перенесли на 00:50. Его совместили с SU-6240 (производится посадка). Отправление SU-1415 в Москву отложили до 01:00. Также задержан до 03:00 рейс U6−2985 в Бишкек. Вылет 2S-126 в Анталью будет произведен с двухчасовой задержкой в 04:30», — свидетельствует онлайн-табло.
Кроме того, были отменены утренние перелеты из Екатеринбурга в Казань, Калугу и столицу РФ. URA.RU рассказывало ранее об ограничениях во Внуково, Домодедово и Жуковском из-за атаки украинских беспилотников. Российские авиакомпании выступили с экстренным обращением к пассажирам.