В Кольцово задерживают рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анталью и Бишкек

«Отправление рейса FV-6240 в Санкт-Петербург перенесли на 00:50. Его совместили с SU-6240 (производится посадка). Отправление SU-1415 в Москву отложили до 01:00. Также задержан до 03:00 рейс U6−2985 в Бишкек. Вылет 2S-126 в Анталью будет произведен с двухчасовой задержкой в 04:30», — свидетельствует онлайн-табло.