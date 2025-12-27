В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов

Так, желающий провести выступление в Краснодаре должен предоставить в городское управление культуры паспортные данные всех выступающих, дату, время начала и окончания выступления, название коллектива или творческий псевдоним (при наличии), жанр, планируемый репертуар и, при наличии, видеозапись с примером выступления. В заявлении также должен быть указан адрес открытой площадки для уличного выступления в соответствии с утвержденным списком.