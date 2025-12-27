Решение об изъятии основанного Ходорковским* лицея в Подмосковье обжаловали

Ранее Мещанский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры удовлетворил требование об изъятии имущества лицея-интерната «Подмосковный». В материалах дела не уточняется, кто именно из основателей — Платон Лебедев или Михаил Ходорковский* — подал апелляцию. Ответчиками по делу также проходили иностранные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.
Согласно позиции прокуратуры, учебное заведение было создано в 1995 году на средства подконтрольного бизнесменам банка «Менатеп». Лицей, носящий имя матери Ходорковского*, расположен в посёлке Караллово Одинцовского района. В собственности учреждения находятся обширные земельные участки общей площадью 86 гектаров, а также десятки жилых и нежилых зданий. Общая кадастровая стоимость изымаемого имущества оценивается в 1,25 миллиарда рублей.
*Включён в список иностранных агентов Минюста России, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.