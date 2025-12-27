Ричмонд
Власти продлили статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

Правительство продлило статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство России продлило статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов до конца 2029 года по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики, сказано в распоряжении кабмина.

«На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, генерирующие объекты по перечню согласно приложению», — сказано в документе.

Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС, Западно-Крымской МГТЭС и подстанции «Кирилловская» «Россетей».

Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.