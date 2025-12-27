Ричмонд
Администрация Кронштадта допустила четыре ошибки в новогоднем поздравлении

Администрация города Кронштадт допустила несколько ошибок в названии города на одном из плакатов. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Источник: Life.ru

Во время мероприятия «В ожидании чуда!» на центральной площади один из плакатов с поздравлением оказался с ошибками: название города на нём превратилось в «Крондшатд». Издание полагает, что изображение для плаката генерировалось при помощи ИИ, а итоговый вариант не проверялся.

Ранее власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Действующие антиковидные меры в Петербурге сводятся к рекомендации носить защитные маски. Ограничения на посещение общественных мест отменили, больницы и поликлиники работают в обычном режиме.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

