Администрация Кронштадта допустила четыре ошибки в новогоднем поздравлении

Во время мероприятия «В ожидании чуда!» на центральной площади один из плакатов с поздравлением оказался с ошибками: название города на нём превратилось в «Крондшатд». Издание полагает, что изображение для плаката генерировалось при помощи ИИ, а итоговый вариант не проверялся.