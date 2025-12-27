Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил о значительных потерях украинских подразделений на красноармейском направлении. По его словам, в ходе боевых действий противник несёт серьёзный урон в живой силе при попытках продвигаться к ряду населённых пунктов.
Он отметил, что потери украинской пехоты на этом участке составляют от нескольких десятков до более чем ста человек за определённый период. При этом атаки, по его оценке, носят непрерывный характер, однако не приносят ожидаемых результатов.
Солодчук подчеркнул, что в боях задействованы подразделения, относящиеся к наиболее подготовленным формированиям Вооружённых сил Украины, включая десантно-штурмовые бригады. По его утверждению, эти части терпят неудачи и несут тяжёлые потери, не добиваясь поставленных целей.
Ранее сообщалось, что боевики «элитного» 225-го штурмового полка ВСУ группами сдаются в плен в районе Вильчи и Лимана в Харьковской области.