Организаторы праздника в Кронштадте опечатались в названии города

Организаторы новогоднего праздника в Кронштадте опечатались в названии города. Об этом свидетельствуют кадры из Telegram-канала «Подслушано в Кронштадте».
На коротких видеороликах, которые использовались для оформления предновогоднего вечера, была надпись «Крондшатд».
— Столько орфографических ошибок в названии города, на главной площади которого идет праздник, где, собственно, это и транслируется, — отметили жители в комментариях под публикацией.
До этого юрист Юлия Коновалова обнаружила ошибку в документе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, касающемся имени Жоржа Дантеса.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире программы «Мечталлион», в свою очередь, случайно поздравила россиян с 85-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
В конце декабря 2024 года жители Тверской области также потребовали снести памятник «Бологое — Город трудовой доблести». Горожан возмутил внешний вид композиции и орфографические ошибки.