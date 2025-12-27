Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы праздника в Кронштадте опечатались в названии города

Организаторы новогоднего праздника в Кронштадте опечатались в названии города. Об этом свидетельствуют кадры из Telegram-канала «Подслушано в Кронштадте».

Организаторы новогоднего праздника в Кронштадте опечатались в названии города. Об этом свидетельствуют кадры из Telegram-канала «Подслушано в Кронштадте».

На коротких видеороликах, которые использовались для оформления предновогоднего вечера, была надпись «Крондшатд».

— Столько орфографических ошибок в названии города, на главной площади которого идет праздник, где, собственно, это и транслируется, — отметили жители в комментариях под публикацией.

До этого юрист Юлия Коновалова обнаружила ошибку в документе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, касающемся имени Жоржа Дантеса.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире программы «Мечталлион», в свою очередь, случайно поздравила россиян с 85-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

В конце декабря 2024 года жители Тверской области также потребовали снести памятник «Бологое — Город трудовой доблести». Горожан возмутил внешний вид композиции и орфографические ошибки.