Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европейский союз (ЕС) остановить финансирование Киева — причиной стал новый коррупционный скандал.
— Пока Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, на Украине разгорается новый коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И это на наши деньги! — написал он в соцсети X.
В связи с новой волной разбирательств политик призвал прекратить поддержку «Украины, конфликта и процветающей коррупции».
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в свою очередь, проводит обыски в здании Верховной Рады у депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
27 декабря НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) также заявили о разоблачении преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты.
Ранее Зеленский заявил, что США в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления.