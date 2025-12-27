Ричмонд
Филиппо призвал прекратить финансирование Украины на фоне нового скандала

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европейский союз (ЕС) остановить финансирование Киева — причиной стал новый коррупционный скандал.

— Пока Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, на Украине разгорается новый коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И это на наши деньги! — написал он в соцсети X.

— Пока Зеленский направляется во Флориду на встречу с Трампом, на Украине разгорается новый коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И это на наши деньги! — написал он в соцсети X.

В связи с новой волной разбирательств политик призвал прекратить поддержку «Украины, конфликта и процветающей коррупции».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в свою очередь, проводит обыски в здании Верховной Рады у депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

27 декабря НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) также заявили о разоблачении преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты.

Ранее Зеленский заявил, что США в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления.