Назар Прохоцкий стал победителем 4 сезона проекта «Звездный путь»

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Звездный путь» — музыкальное народное шоу телеканала ОНТ, в котором каждый из участников может проявить свой вокальный талант на большой телевизионной сцене.
В финал сезона вышли Назар Прохоцкий из команды Евгения Олейника, Елизавета Масловская из команды Андрея Гузеля, Максим Максимович из команды Ирины Дорофеевой, Илья Кубраков из команды Валерия Шмата, Александр Апанасевич из команды Тео и Алена Дубинская из команды Евгения Олейника. -0-
Фото Андрея Синявского.