В Канаде извинились за отказ от рукокопожатий после игры МЧМ с чехами

Федерация хоккея Канады принесла извинения в связи с тем, что игроки молодежной сборной страны не приняли участие в традиционных рукопожатиях после матча чемпионата мира с командой Чехии. Об этом сообщила пресс-служба канадской федерации, признав произошедшее ошибкой.
Матч первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира состоялся в ночь на субботу по московскому времени и завершился победой сборной Канады со счетом 7:5. После финальной сирены канадские хоккеисты покинули лед, не попрощавшись с соперниками.
Во втором туре группового этапа турнира, который проходит в США, молодежная сборная Канады проведет встречу с командой Латвии. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет против датчан. Оба матча запланированы на ночь воскресенья по московскому времени.
Ранее вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги НХЛ Билл Дэйли заявил, что в нынешних политических условиях маловероятно, что какая-либо команда лиги сыграет в России.