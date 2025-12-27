В Канаде извинились за отказ от рукокопожатий после игры МЧМ с чехами

Федерация хоккея Канады принесла извинения в связи с тем, что игроки молодежной сборной страны не приняли участие в традиционных рукопожатиях после матча чемпионата мира с командой Чехии. Об этом сообщила пресс-служба канадской федерации, признав произошедшее ошибкой.