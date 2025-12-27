Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше намерены обороняться от дронов: власти подготовили проект на €2 млрд

Польша хочет построить систему обороны от БПЛА за €2 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил газете The Guardian замминистра обороны Польши Цезари Томчик, проект новых укреплений против БПЛА на восточной границе обойдется более чем в €2 млрд. Строительство планируется завершить за два года, а в комплекс войдут, в том числе, пулеметные точки.

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — сказал он.

Согласно плану, озвученному Томчиком, новые системы ПВО станут частью действующей десятилетней «линии обороны». Комплексы будут включать пулеметы, ракетное вооружение и средства подавления дронов.

При этом, как особо отметил Томчик, некоторые виды вооружения будут задействованы только в случае конфликта.

Также планируется создать сеть логистических центров для оперативного развертывания заграждений на границе.

Как ранее пояснил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с KP.RU, упавшие на территории Польши беспилотники не имели боевой части. В связи с этим устанавливается версия о том, что инцидент носит провокационный характер киевских властей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше