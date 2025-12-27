В Польше намерены обороняться от дронов: власти подготовили проект на €2 млрд

Как сообщил газете The Guardian замминистра обороны Польши Цезари Томчик, проект новых укреплений против БПЛА на восточной границе обойдется более чем в €2 млрд. Строительство планируется завершить за два года, а в комплекс войдут, в том числе, пулеметные точки.
«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — сказал он.
Согласно плану, озвученному Томчиком, новые системы ПВО станут частью действующей десятилетней «линии обороны». Комплексы будут включать пулеметы, ракетное вооружение и средства подавления дронов.
При этом, как особо отметил Томчик, некоторые виды вооружения будут задействованы только в случае конфликта.
Также планируется создать сеть логистических центров для оперативного развертывания заграждений на границе.
Как ранее пояснил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с KP.RU, упавшие на территории Польши беспилотники не имели боевой части. В связи с этим устанавливается версия о том, что инцидент носит провокационный характер киевских властей.